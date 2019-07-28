Ройс во второй раз признан футболистом года в Германии

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс признан лучшим футболистом 2019 года в Германии.
Он опередил хавбека Кая Хавертца из «Байера» и защитника «Баварии» Йосуа Киммиха.
Ройс признавался лучшим игроком Германии в 2012 году. Рекорд принадлежит легендарному Францу Беккенбауэру, который получал эту награду четыре раза.
Приз вручается с 1960 года. Победитель определяется опросом среди журналистов из ассоциации спортивных журналистов Германии и журнала Kicker.
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