«Чита» – первый участник 1/32 финала Кубка России - Советский спорт
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28 июля 2019 15:26ФутболКоноплев Александр

«Чита» – первый участник 1/32 финала Кубка России

Соперник определится позже.

В матче 1/64 финала Кубка России иркутский «Зенит-Радиан» дома уступил «Чите».

Основное время завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время гости забили дважды – на 106-й и 117-й минуте.

Соперник «Читы» по 1/32 финала определится позже.

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