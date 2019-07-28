«Чита» – первый участник 1/32 финала Кубка России

В матче 1/64 финала Кубка России иркутский «Зенит-Радиан» дома уступил «Чите».
Основное время завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время гости забили дважды – на 106-й и 117-й минуте.
Соперник «Читы» по 1/32 финала определится позже.
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