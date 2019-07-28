«Арарат» обыграл «Коломну» вышел в 1/64 Кубка России

Завершились три матча 1/128 финала Кубка России.
Ульяновская «Волга» дома разгромила «Химик-Август» – 6:1.
«Арарат» на своем поле обыграл «Коломну» благодаря единственному голу на третьей минуте.
«Зоркий» на выезде справился с «Долгопрудным» – 4:0.
Соперники по 1/64 финала определятся позже.
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