«Зенит» в Оренбурге одержал третью победу в чемпионате У «Зенита» 100 % очков.

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В матче третьего тура российской премьер-лиге «Оренбург» дома уступил «Зениту» – 0:2.

Счет на 11-й секунде матча открыл Сердар Азмун, которому ассистировал Артем Дзюба. На 55-й минуте тот же Дзюба реализовал пенальти. Все голы матча здесь.

Петербуржцы одержали третью победу подряд с общим счетом 6:1. Приуральцы потерпели третье поражение с общим счетом 2:6.

В следующем туре «Зенит» дома примет «Краснодар», а «Оренбург» отправится в Грозный на матч с «Ахмат».

РПЛ

Третий тур

«Оренбург» – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)

Голы: Азмун, 1 (0:1); Дзюба, 55 (0:2, пенальти).

«Оренбург»: Довбня, Малых (Зотов, 46), Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Кулишев (Галаджан, 69), Мишкич, Рикарду Алвеш, Чуканов (Фамейе, 65), Деспотович.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Терентьев (Маммана, 72), Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Сутормин, Барриос Теран, Дзюба (Жирков, 78), Азмун (Ерохин, 69), Дриусси.

Предупреждения: Козлов, 54; Довбня, 89 – Дзюба, 65; Сутормин, 77; Барриос, 80.