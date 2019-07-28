«Арсенал» – «Ростов». Ломовицкий сыграет с первых минут - Советский спорт
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28 июля 2019 16:07ФутболКоноплев Александр

«Арсенал» – «Ростов». Ломовицкий сыграет с первых минут

Встреча состоится на стадионе «Центральный» в Туле и начнется в 16.30 по московскому времени.

Стали известны составы «Арсенала» и «Ростова» на матч третьего тура российской премьер-лиги.

Отметим, что в составе туляков выйдет арендованный у «Спартака» Александр Ломовицкий.

«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Ткачев, Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.

Запасные: Шамов, Левашов, Володько, Комбаров, Денисов, Коне, Довбня, Горбатенко, Пантелеев, К. Кангва, Банда, Аджоев.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Сигурдссон, Чистяков, Чернов, Норманн, Байрамян, Еременко, Попов, Ионов, Шомуродов.

Запасные: Фролкин, Бабурин, Логашов, Виоюш, Хаджикадунич, Глебов, Зуев, Саплинов, Долгов, Сигударсон.

Встреча состоится на стадионе «Арсенал» в Туле и начнется в 16.30 по московскому времени.

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