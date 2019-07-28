«Арсенал» – «Ростов». Ломовицкий сыграет с первых минут

Стали известны составы «Арсенала» и «Ростова» на матч третьего тура российской премьер-лиги.
Отметим, что в составе туляков выйдет арендованный у «Спартака» Александр Ломовицкий.
«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Ткачев, Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.
Запасные: Шамов, Левашов, Володько, Комбаров, Денисов, Коне, Довбня, Горбатенко, Пантелеев, К. Кангва, Банда, Аджоев.
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Сигурдссон, Чистяков, Чернов, Норманн, Байрамян, Еременко, Попов, Ионов, Шомуродов.
Запасные: Фролкин, Бабурин, Логашов, Виоюш, Хаджикадунич, Глебов, Зуев, Саплинов, Долгов, Сигударсон.
Встреча состоится на стадионе «Арсенал» в Туле и начнется в 16.30 по московскому времени.
⚡Стартовый состав оружейников на матч с «Ростовом»: pic.twitter.com/9cT7yqd2fc— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) July 28, 2019
🔥🔥🔥— Football Club Rostov (@rostovfc) July 28, 2019
Наш состав на игру с туляками pic.twitter.com/CJcYhZz9vu