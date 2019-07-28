«Тюмень» и барнаульское «Динамо» вышли в 1/64 Кубка России благодаря победам в дополнительное время

Завершились несколько матчей 1/128 финала Кубка России.
Барнаульское «Динамо» на своем поле обыграло «Новосибирск» – 2:1. Все голы в этой встрече были забиты в дополнительное время.
«Тюмень» благодаря голу Артура Газданова на 120+1-й минуте переиграла «Челябинск» – 1:0.
Кубок России
1/128 финала
«Динамо» (Барнаул) – «Новосибирск» – 2:1 (0:0, 0:0, д. в.)
«Звезда» (Пермь) – «Зенит-Ижевск» – 6:0 (3:0)
«Челябинск» – «Тюмень» – 0:1 (0:0, 0:0, д. в.)
«Магнитогорск» – «Носта» (Новотроицк) – 1:3 (0:0)
«Красный-СГАФКСТ» (Смоленск) – «Звезда» (Санкт-Петербург) – 5:0 (1:0)
«Делин» (Ижевск) – КАМАЗ (Набережные Челны) – 0:4 (0:2)
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