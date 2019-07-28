«Тюмень» и барнаульское «Динамо» вышли в 1/64 Кубка России благодаря победам в дополнительное время - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 июля 2019 17:52ФутболКоноплев Александр

«Тюмень» и барнаульское «Динамо» вышли в 1/64 Кубка России благодаря победам в дополнительное время

В Кубке России жарко.

Завершились несколько матчей 1/128 финала Кубка России.

Барнаульское «Динамо» на своем поле обыграло «Новосибирск» – 2:1. Все голы в этой встрече были забиты в дополнительное время.

«Тюмень» благодаря голу Артура Газданова на 120+1-й минуте переиграла «Челябинск» – 1:0.

Кубок России
1/128 финала

«Динамо» (Барнаул) – «Новосибирск» – 2:1 (0:0, 0:0, д. в.)

«Звезда» (Пермь) – «Зенит-Ижевск» – 6:0 (3:0)

«Челябинск» – «Тюмень» – 0:1 (0:0, 0:0, д. в.)

«Магнитогорск» – «Носта» (Новотроицк) – 1:3 (0:0)

«Красный-СГАФКСТ» (Смоленск) – «Звезда» (Санкт-Петербург) – 5:0 (1:0)

«Делин» (Ижевск) – КАМАЗ (Набережные Челны) – 0:4 (0:2)

25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
11/07 23:00Теннис
Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и УильямсВ четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
25/07 09:00Хоккей
Алексей Анисимов: Ставлю судьям четверку с плюсомОткровенное интервью главного арбитра КХЛ.
23/07 14:45Хоккей
«Нам шьют костюмы». Как омские «ястребы» готовятся к новому сезону КХЛЗащитник Вячеслав Войнов и вратарь Игорь Бобков – о планах «Авангарда» на новый сезон.
27/07 08:25Хоккей
Валерий Каменский: Знарок способен выстрелить, как с ХК МВДВ среду гостем редакции «Советского спорта» стал прославленный в прошлом чемпион Валерий Каменский – ныне вице-президент КХЛ по развитию, глава Спортивно-дисциплинарного комитета лиги, вице-президент «Спартака», член Тройного золотого клуба.
27/07 21:31Футбол
«Краснодар» разгромил «Сочи». И пригрозил португальским «драконам»В новом для российской премьер-лиги дерби Краснодарского края «быки» обыграли дебютанта высшего дивизиона.
06/07 14:00Теннис
15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить.
23/07 17:45Хоккей
«Войнов? Ух ты – давайте!» Боб Хартли готовит боевой состав для похода за КубкомГлавный тренер «Авангарда» Боб Хартли – о подготовке к сезону и новых «бойцах» в своей команде.
24/07 09:30Хоккей
Что делать «Рейнджерс» с Бучневичем?Этим летом в НХЛ только два клуба пробили потолок зарплат – «Вегас» и «Нью-Йорк Рейнджерс».
21/07 12:00ММА
Такого еще никогда не было: Олейника нокаутировали за 12 секунд и увезли в больницу (видео)Россиянин потерпел второе поражение подряд и вылетел из топ-10 тяжеловесов UFC.
28/07 15:28Футбол
«Всего-то за полторы недели Кононову удалось упорядочить спартаковский футбол»«Коммерсант» за 26 ноября прошлого года.
23/07 15:00Хоккей
«Бузова или Леди Гага? Пусть обе приезжают!» Зернов – о гостях «Авангарда»Нападающий «Авангарда» Денис Зернов – о целях на новый сезон и звездах на арене в Балашихе.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
23/07 21:00Хоккей
Шэн отмучился в «Салавате Юлаеве». Не факт, что в «Бостоне» будет лучшеМолодой хоккеист и уфимский клуб расторгли контракт.
10/07 21:15Теннис
Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 летШвейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
25/07 16:00Хоккей
«Магнитогорск – самый сраный город в мире». Тальбо вспоминает о РоссииОчередной североамериканец позволил себе негативные высказывания о КХЛ и России.
26/07 10:15Бокс
«Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем»Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка.
27/07 18:50Футбол
Сенсация дня: «Спартак» проиграл дебютанту премьер-лигиКрасно-белые не смогли справиться с дебютантом премьер-лиги на нейтральном поле.
15/07 20:00Теннис
Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.
08/07 23:00Теннис
С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.
28/07 11:25Хоккей
Марков, Никулин и Салак. Главные свободные агенты КХЛРяд крутых в прошлом игроков до сих пор находятся в статусе свободных агентов.
26/07 17:11Теннис
Андрей Рублев круче четвертой ракетки планеты: россиянин обыграл ТимаВ четвертьфинале крупного турнира в Гамбурге Андрей Рублев на двух тай-брейках одолел австрийца Доминика Тима - четвертую ракетку мира и финалиста «Ролан Гарроса» последних двух лет.
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
24/07 11:30Хоккей
«Выжить бы на предсезонке!» Потапов – о тренировках в новом клубеНападающий «Авангарда» Алексей Потапов – о подходе Боба Хартли к хоккею и игрокам.
24/07 09:00Бокс
Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
Новости
17:52 Футбол «Тюмень» и барнаульское «Динамо» вышли в 1/64 Кубка России благодаря победам в дополнительное время
17:49 Футбол «Арсенал» – «Ростов». Ионов упрочил преимущество гостей
17:31 Авто/Мото На соревнованиях в Быково погиб гонщик (видео)
16:58 Футбол «Арсенал» – «Ростов». Гости открыли счет в середине первого тайма (видео)
16:54 Футбол «Томь» обыграла «Текстильщик» и стала лидером ФНЛ
16:44 Футбол Источник: Бэйл останется в «Реале»
16:29 Плавание Сборная России – третья в общем зачете ЧМ-2019 по водным видам спорта
16:15 Плавание Американки установили мировой рекорд в комбинированной эстафете
16:11 Футбол «Заря» победила «Ворсклу» в первом матче нового чемпионата Украины
16:07 Футбол «Арсенал» – «Ростов». Ломовицкий сыграет с первых минут
15:58 Футбол «Арарат» обыграл «Коломну» вышел в 1/64 Кубка России
15:57 Футбол «Зенит» в Оренбурге одержал третью победу в чемпионате
15:44 Футбол «Наполи» намерен перехватить Пепе у «Арсенала»
15:26 Футбол «Чита» – первый участник 1/32 финала Кубка России
15:18 Теннис Рублев уступил Басилашвили в финале турнира в Гамбурге
15:07 Футбол Алексей Маклаков: Кононов чрезвычайно мягкий тренер для «Спартака»
14:59 Футбол Дмитрий Сенников: На сегодняшний день Гилерме – лучший вратарь России
14:50 Футбол «Оренбург» – «Зенит». Гости ведут после первого тайма (видео)
14:42 Плавание Рылов завоевал серебро чемпионата мира на дистанции 50 метров на спине
14:38 Плавание Ефимова завоевала бронзу чемпионата мира на дистанции 50 метров брассом
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика