ЦСКА – «Локомотив». Стартовые составы - Советский спорт
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28 июля 2019 18:03ФутболГичунцев Артур

ЦСКА – «Локомотив». Стартовые составы

Встреча пройдет на «ВЭБ Арене».

Стали известны стартовые составы московского ЦСКА и «Локомотива» на матч 3-го тура РПЛ, который стартует в 19.00 мск.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Васин, Магнуссон, Обляков, Бистрович, Ахметов, Влашич, Чалов, Сигурдссон.

Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Набабкин, Ефремов, Н’Диайе, Нисимура, Кучаев, Бийол, Шарлия, Тикнизян, Марадишвили.

«Локомотив»: Гилерме, Мурило, Чорлука, Рыбус, Живоглядов, Крыховяк, Жемалетдинов, Баринов, Ал. Миранчук, Игнатьев, Эдер.

Запасные: Коченков, Медведев, Куликов, Магкеев, Коломейцев, Лысов, Кверквелия, Тугарев, Идову, Хеведес, Смолов, Дорофеев.

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