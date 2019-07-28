«Ростов» на выезде обыграл тульский «Арсенал» Болельщики увидели пять забитых мячей.

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В матче третьего тура российской премьер-лиги «Ростов» в Туле обыграл местный «Арсенпал» — 3:1.

В составе победителей отличись Роман Еременко (21-я минута), Алексей Ионов (49) и Элдор Шомуродов (81). В составе хозяев голами отметились Евгений Луценко (67) и Горан Чаушич (90+4). Все голы здесь.

«Ростов» набрал семь очков и занимает второе место. В следующем туре подопечные Валерия Карпина сыграют с «Уралом» на выезде.

«Арсенал» с четырьмя очками занимает восьмое место. В следующем туре туляки встретятся с «Тамбовом» в Саранске.

РПЛ

Третий тур

«Арсенал» (Тула) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 2:3 (0:1)

Голы: Еременко, 21 (0:1); Ионов, 49 (0:2); Луценко, 67 (1:2); Шомуродов, 81 (1:3); Чаушич, 90+4 (2:3).

«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Хагуш (Комбаров, 76), Беляев, Альварес, Ткачев, Ломовицкий (Банда, 79), Лесовой, Чаушич, Костадинов (Горбатенко, 72), Луценко.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Сигурдссон, Чистяков, Чернов, Норманн, Байрамян (Зуев, 70), Еременко, Попов (Глебов, 69), Ионов, Шомуродов (Сигурдарсон, 84).

Предупреждения: Григалава, 10; Ломовицкий, 37; Горбатенко, 80 – Козлов, 27; Попов, 47; Байрамян, 58.