Защитник киевского «Динамо» сообщил о переговорах с «Зенитом» Ранее состав питерского клуба пополнил украинский футболист Ярослав Ракицкий.

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Защитник киевского «Динамо» Тамаш Кадар рассказал о переговорах по трансферу в «Зенит».

«Правда ли, что Хацкевич не отпустил меня в «Зенит» зимой? Не знаю. Спросите лучше у тренера.

У нас был разговор. Можно сказать, что я был близок к переходу в «Зенит», но этого не случилось. Причина мне неизвестна – Хацкевич или кто-то другой. Я просто ждал, как разрешится ситуация. Это было непростое время для меня», – приводит слова защитник Tribuna.com.

Напомним, контракт 29-летнего футболиста действует до 30 июня 2023 года, а его трансферный ценник составляет 4,50 млн евро.