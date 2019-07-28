Антон Миранчук не сыграет с ЦСКА из-за травмы

Российский полузащитник Антон Миранчук не сыграет за «Локомотив» в московском дерби с ЦСКА.
Отмечается, что игрок получил травму голени. При этом сообщается, что повреждение несерьезное. В ближайшее время футболист вернется в общую группу.
Дерби с ЦСКА в 3-м туре РПЛ команда Юрия Семина проведет сегодня, 28 июля. Начало поединка – 19.00 мск.
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