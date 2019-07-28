Безбородов не назначил пенальти после просмотра видеоповтора VAR помог железнодорожникам.

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Главный арбитр матча третьего тура премьер-лиги между ЦСКА и «Локомотивом» Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга не стал назначать пенальти после просмотра видеоповтора.

На 10-й минуте встречи петербуржец получил подсказку от ассистента об игре рукой в штрафной площади «Локомотива», но после обращения к системе VAR он решил не наказывать гостей 11-метровым.

Московское дерби – второй матч с использованием системы видеопомощника арбитра. Первой была игра «Динамо» – «Рубин», но тогда арбитры обошлись без просмотров.