Безбородов не назначил пенальти после просмотра видеоповтора - Советский спорт
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28 июля 2019 19:27ФутболКоноплев Александр

Безбородов не назначил пенальти после просмотра видеоповтора

VAR помог железнодорожникам.

Главный арбитр матча третьего тура премьер-лиги между ЦСКА и «Локомотивом» Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга не стал назначать пенальти после просмотра видеоповтора.

На 10-й минуте встречи петербуржец получил подсказку от ассистента об игре рукой в штрафной площади «Локомотива», но после обращения к системе VAR он решил не наказывать гостей 11-метровым.

Московское дерби – второй матч с использованием системы видеопомощника арбитра. Первой была игра «Динамо» – «Рубин», но тогда арбитры обошлись без просмотров.

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