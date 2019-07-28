Алексей Сутормин: «Оренбург» оставил приятное впечатление, с такой игрой они наберут очки

Хавбек «Зенита» Алексей Сутормин высказался о матче с «Оренбургом» в 3-м туре РПЛ (2:0).
«Для болельщиков это была интересная игра с обилием моментов. Хорошо, что забили свои мячи и выиграли матч. «Оренбург» оставил приятное впечатление. С такой игрой, тренерским штабом, составом, они наберут свои очки и все будет хорошо.
Мы отталкиваемся от своей игры, играем в свой футбол. Нужно забивать свои моменты и не доводить до такого.
В «Зените» хорошо адаптировался. Никаких вопросов. В бытовом плане все отлично, в команде все отлично. Главное играть и приносить пользу команде», – цитирует Сутормина Sport24.ru.
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