Андрей Лунев: И в первом, и во втором тайме у «Оренбурга» были хорошие подходы Подопечные Владимира Федотова потерпели третье поражение кряду.

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев дал комментарий после гостевой победы над «Оренбургом» в 3-м туре РПЛ (2:0).

«Оба тайма получились напряженными, соперник создавал давление у наших ворот. И в первом, и во втором тайме у них были хорошие подходы. Обеим командам игралось тяжело, при этом игра получилась интересной, с моментами», – цитирует Лунева Sport24.ru.

В следующем туре «Зенит» дома примет «Краснодар», а «Оренбург» отправится в Грозный на матч против «Ахмата».