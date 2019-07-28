«Химки» потеряли первые очки в сезоне. В ФНЛ троевластие - Советский спорт
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28 июля 2019 19:57ФутболКоноплев Александр

«Химки» потеряли первые очки в сезоне. В ФНЛ троевластие

«Химки» занимают первое место из-за лучшей разницы мячей.

Завершились три матча пятого тура первенства ФНЛ.

Курский «Авангард» одержал первую победу в сезоне, обыграв дома «Нефтехимик» – 1:0.

«Чертаново» на выезде обыграло «Балтику» – 2:1. Это четвертая победа московского клуба в чемпионате.

«Химки» в Волгограде сыграли вничью с «Ротором» – 1:1. Подмосковный клуб потерял первые очки в розыгрыше.

После пяти туров сразу три команды набрали по 13 очков – «Химки», «Томь» и «Чертаново». Следом за ними идут «Ротор», «Шинник» и «Торпедо» – у них по 10 очков.

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