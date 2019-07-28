«Химки» потеряли первые очки в сезоне. В ФНЛ троевластие

«Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем» Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка.

На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.

5500 долларов на ветер. За что наказали Медведева Россиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.

Игорь Черевченко: Напрягает, что за три игры пропустили шесть голов Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко рассказал о предстоящем разговоре с командой на пресс-конференции после матча 3-го тура между туляками и «Ростов» (2:3).

Олейник пошел на восьмой десяток. В Сан-Антонио он попробует задушить мощного нокаутера Сможет ли Алексей Олейник реабилитироваться за поражение в Санкт-Петербурге? Узнаем уже в это воскресенье.

Сенсация дня: «Спартак» проиграл дебютанту премьер-лиги Красно-белые не смогли справиться с дебютантом премьер-лиги на нейтральном поле.

Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцем В ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо.

Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.

Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив) Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.

Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпиона Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе.

Марков, Никулин и Салак. Главные свободные агенты КХЛ Ряд крутых в прошлом игроков до сих пор находятся в статусе свободных агентов.

«Войнов? Ух ты – давайте!» Боб Хартли готовит боевой состав для похода за Кубком Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли – о подготовке к сезону и новых «бойцах» в своей команде.