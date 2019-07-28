«Витесс» сыграл вничью с «Байером»

В товарищеском матче «Байер» сыграл вничью с «Витессом» – 1:1.
Счет открыли арнемцы – на 28-й минуте забил Макс Кларк. Леверкузенцы сравняли через пять минут – отличился Свен Бендер.
Напомним, что «Витессом» руководит россиянин Леонид Слуцкий. Ему помогают Олег Яровинский, Алексей и Василий Березуцкие.
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