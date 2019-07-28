«Арсенал» на домашней арене проиграл «Лиону»

Футболисты «Лиона» нанесли домашнее поражение «Арсеналу» в товарищеском матче (2:1).
В составе «канониров» отличился Пьер-Эмерик Обамеянг. Французский клуб ответил дублем Муссы Дембеле, который принес победу своей команде.
В минувшем сезоне «пушкари» заняли 5-е место в таблице АПЛ, а «ткачи» завершили лигу 1 на 3-й позиции.
Товарищеский матч
«Арсенал» (Лондон) – «Лион» – 1:2 (1:0)
Голы: Обамеянг, 35 (1:0); Дембеле, 66 (1:1); Дембеле, 75 (1:2).
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