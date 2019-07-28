Медведев: Хочу обратить внимание критиков на спасения Лунева в матче с «Оренбургом» Встреча завершилась победой питерского клуба (2:0).

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал игру Андрея Лунева в матче 3-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:0).

«Хочу обратить внимание критиков на то, какие спасения сегодня сделал Андрей, это не рядовые спасения, он играл не только руками, но и ногами, правильно занимал позицию, блокировал.

Считаю, что он очень хорошо сыграл, это подтверждает его позиции первого вратаря «Зенита», – цитирует Медведева ТАСС.

Ранее сообщалось, что Лунев может лишиться места в основе из-за ошибок, допущенных на старте сезона.