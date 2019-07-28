Мурило – о матче с ЦСКА: Дали несправедливый пенальти

Шэн отмучился в «Салавате Юлаеве». Не факт, что в «Бостоне» будет лучше Молодой хоккеист и уфимский клуб расторгли контракт.

Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцем В ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо.

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Владимир Левитин: Карасев трижды ошибся в пользу «Зенита» Арбитр всесоюзной категории Владимир Левитин жестко раскритиковал судейство Сергея Карасева в матче «Оренбург» – «Зенит» (0:2)

Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева? «Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева.

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