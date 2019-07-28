Мурило – о матче с ЦСКА: Дали несправедливый пенальти

Защитник «Локомотива» Мурило прокомментировал решение судейской бригады назначить пенальти в ворота его команды в матче 3-го тура РПЛ с московским ЦСКА.
«По моему мнению, пенальти не было. Я выставил ногу, чтобы заблокировать удар соперника. Судья посчитал, что я сбил игрока. Дали несправедливый пенальти», – сказал бразилец в эфире телеканала «Матч Премьер».
ЦСКА реализовал одиннадцатиметровый благодаря точному удару Федора Чалова. Ранее Безбородов отменил пенальти в ворота «Локомотива» также воспользовавшись системой видеоповторов.
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