Мурило – о матче с ЦСКА: Дали несправедливый пенальти - Советский спорт
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28 июля 2019 20:50ФутболГичунцев Артур

Мурило – о матче с ЦСКА: Дали несправедливый пенальти

Главный арбитр встречи Владислав Безбородов воспользовался системой VAR.

Защитник «Локомотива» Мурило прокомментировал решение судейской бригады назначить пенальти в ворота его команды в матче 3-го тура РПЛ с московским ЦСКА.

«По моему мнению, пенальти не было. Я выставил ногу, чтобы заблокировать удар соперника. Судья посчитал, что я сбил игрока. Дали несправедливый пенальти», – сказал бразилец в эфире телеканала «Матч Премьер».

ЦСКА реализовал одиннадцатиметровый благодаря точному удару Федора Чалова. Ранее Безбородов отменил пенальти в ворота «Локомотива» также воспользовавшись системой видеоповторов.

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