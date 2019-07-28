Тил просит у «АЗ» продать его в «Спартак» Футболист больше не хочет играть за родной клуб.

Атакующий полузащитник «АЗ Алкмар» Гус Тил намерен перейти в «Спартак». Футболист выдвинул ультиматум.

– Тил заявил руководству, что больше не собирается играть за клуб и хочет перейти в «Спартак». Также окончательно не закрыт вопрос с агентом. Идут разговоры по комиссионной части, которую должен получить представитель игрока, – сообщил в интервью «РБК-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Контракт Тила с «АЗ» рассчитан до июня 2023 года. 21-летний хавбек провел за клуб 95 матчей во всех турнирах, в которых забил 28 мячей.