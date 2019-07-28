Тил просит у «АЗ» продать его в «Спартак»

Атакующий полузащитник «АЗ Алкмар» Гус Тил намерен перейти в «Спартак». Футболист выдвинул ультиматум.
– Тил заявил руководству, что больше не собирается играть за клуб и хочет перейти в «Спартак». Также окончательно не закрыт вопрос с агентом. Идут разговоры по комиссионной части, которую должен получить представитель игрока, – сообщил в интервью «РБК-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
Контракт Тила с «АЗ» рассчитан до июня 2023 года. 21-летний хавбек провел за клуб 95 матчей во всех турнирах, в которых забил 28 мячей.
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