Артем Дзюба: Аршавин в футболе не разбирается - Советский спорт
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28 июля 2019 22:01ФутболКоноплев Александр

Артем Дзюба: Аршавин в футболе не разбирается

Сильное заявление.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба недоволен работой Андрея Аршавина в качестве эксперта при выборе лучшего игрока матча.

– Есть просьба: уберите Аршавина от выбора лучших игроков – он в футболе не разбирается, поэтому пусть будет кто-нибудь другой, – цитирует Дзюбу официальный сайт «Зенита».

Аршавин – воспитанник «Зенита», но петербургский клуб он покинул до перехода Дзюбы из московского «Спартака».

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