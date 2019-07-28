Артем Дзюба: Аршавин в футболе не разбирается Сильное заявление.

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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба недоволен работой Андрея Аршавина в качестве эксперта при выборе лучшего игрока матча.

– Есть просьба: уберите Аршавина от выбора лучших игроков – он в футболе не разбирается, поэтому пусть будет кто-нибудь другой, – цитирует Дзюбу официальный сайт «Зенита».

Аршавин – воспитанник «Зенита», но петербургский клуб он покинул до перехода Дзюбы из московского «Спартака».