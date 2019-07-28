СМИ: Московское «Динамо» договорилось о переходе форварда дортмундской «Боруссии»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Максимилиан Филипп близок к переезду в чемпионат России.
Согласно источнику, футболист станет игроком московского «Динамо». Отмечается, что стороны близки к соглашению, а сумма сделки составит 20 млн евро.
Ранее стало известно, что 25-летний форвард пропустил последнюю тренировку немецкого клуба.
В минувшем сезоне Филиппе отыграл во всех турнирах 23 матча, забил 2 гола и отдал 3 голевых передачи.
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