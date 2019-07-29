Александр Ломовицкий: В «Арсенале» я до конца еще не понимаю, кто, что, и как - Советский спорт
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29 июля 2019 00:13ФутболГичунцев Артур

Александр Ломовицкий: В «Арсенале» я до конца еще не понимаю, кто, что, и как

Хавбек перебрался в команду Игоря Черевченко на правах годичной аренды. Он принадлежит московскому «Спартаку».

Полузащитник тульского «Арсенала» Александр Ломовицкий поделился эмоциями от дебюта за новую команду.

Напомним, футболист провел первый матч за новую команду против «Ростова» в 3-м туре РПЛ (1:3).

«Очень жалко, что проиграли. Пока знакомлюсь с ребятами и до конца еще не понимаю, кто, что, и как. Со временем, думаю, наладим. Неплохо, могу лучше.

Надо чуть-чуть привыкнуть к стилю еще, к партнерам, ко всему. Третий гол вообще ненужный пропустили, «Ростов» только вперед бил и за все зацепились.

Причина поражения? Не знаю. Не могу ответить на этот вопрос», – цитирует игрока клубная пресс-служба.

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