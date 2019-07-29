Александр Ломовицкий: В «Арсенале» я до конца еще не понимаю, кто, что, и как

Полузащитник тульского «Арсенала» Александр Ломовицкий поделился эмоциями от дебюта за новую команду.
Напомним, футболист провел первый матч за новую команду против «Ростова» в 3-м туре РПЛ (1:3).
«Очень жалко, что проиграли. Пока знакомлюсь с ребятами и до конца еще не понимаю, кто, что, и как. Со временем, думаю, наладим. Неплохо, могу лучше.
Надо чуть-чуть привыкнуть к стилю еще, к партнерам, ко всему. Третий гол вообще ненужный пропустили, «Ростов» только вперед бил и за все зацепились.
Причина поражения? Не знаю. Не могу ответить на этот вопрос», – цитирует игрока клубная пресс-служба.
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