«Валенсия» победила «Спортинг», Черышев отыграл второй тайм

«Валенсия» одержала победу над лиссабонским «Спортингом» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 2:1.
Автором первого гола стал нападающий португальского клуба Бас Дост. «Валенсия» ответила точными ударами Кевина Гамейро и Жоффре Кондогбья.
Отметим, что российский хавбек Денис Черышев появился на поле во втором тайме.
Товарищеский матч
«Спортинг» Л – «Валенсия» 1:2 (1:1)
Голы: Дост, 5 (1:0), Кондогбия, 9 (1:1), Гамейро, 66 (1:2).
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