«Валенсия» победила «Спортинг», Черышев отыграл второй тайм - Советский спорт
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29 июля 2019 00:39ФутболГичунцев Артур

«Валенсия» победила «Спортинг», Черышев отыграл второй тайм

В минувшем сезоне российский футболист помог «летучим мышам» выиграть Кубок Испании.

«Валенсия» одержала победу над лиссабонским «Спортингом» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Автором первого гола стал нападающий португальского клуба Бас Дост. «Валенсия» ответила точными ударами Кевина Гамейро и Жоффре Кондогбья.

Отметим, что российский хавбек Денис Черышев появился на поле во втором тайме.

Товарищеский матч

«Спортинг» Л – «Валенсия» 1:2 (1:1)

Голы: Дост, 5 (1:0), Кондогбия, 9 (1:1), Гамейро, 66 (1:2).

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