Игорь Черевченко – о поражении от «Ростова»: Это уже никуда не годится

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко дал комментарий после матча с «Ростовом» в 3-м туре РПЛ.
«Завтра на базе встретимся, будем разговаривать. Меня начинает напрягать, что три игры и шесть пропущенных мячей. Это уже никуда не годится. И это не только вина защитников, это вина всей команды. Ну и, конечно, тренерского штаба.
Могли в игру вернуться, забили при счете 0:2, но пропустили очень легкий гол. Мы вообще сегодня три гола очень легко пропустили», – приводит слова специалиста Sport24.ru.
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