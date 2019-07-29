Юрген Клопп: На следующей неделе мы будем другим зверем

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после контрольного матча с «Наполи» (0:3) на стадионе «Мюррейфилд» в Эдинбурге высказался о том, как на подготовке к сезону сказывается отсутствие ведущих игроков команды.
«Это странная «предсезонка», потому что все постоянно нас поздравляют, – приводит слова немца официальный сайт «красных». – Мы все дружелюбные, поэтому думаем: «Спасибо, спасибо». Перед матчем с «Наполи» персонал подарил нам бутылку красного вина. Это немного новая ситуация, но не в этом причина поражения.
Отсутствие шести игроков – это странно. Мы привыкли к тому, что футболисты выбывают по ходу подготовки к сезону, – такое время от времени случается. Но то, что они начинают работу не с самого начала, приезжают перед или после старта сезона – это нездорово. Но такова ситуация, и мы готовим всех насколько это возможно.
Мы должны биться с самого начала сезона на 100 процентов. Плюс в том, что соперники будут изучать нас и подумают, что все окажется просто. Но на следующей неделе мы будем уже другим зверем».
Напомним, 4 августа «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
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