Дмитрий Селюк: Гогуа уже забыл «Спартак»

Агент Дмитрий Селюк рассказал, как защитник «Тамбова» Седрик Гогуа отреагировал на гол в ворота «Спартака» (2:0) в матче третьего тура премьер-лиги.
«Я говорил с Гогуа после игры, – сказал Селюк в интервью «Советскому спорту». – «Спартак» он уже забыл, воскресенье провел за просмотром следующего соперника – «Арсенала». Так что никакой звездной болезни у Седрика не предвидится.
Зато возникает резонный вопрос: как такой защитник не провел ни одной минуты за «СКА-Хабаровск», куда я привез его еще в 2018-м? Сейчас вот Александр Григорян выпустил его в стартовом составе «Тамбова». Это был его дебют в РПЛ. А в Хабаровске парню вообще не давали играть!»
Полностью интервью с Селюком читайте в ближайшее время на сайте «Советского спорта».
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