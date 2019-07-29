Дмитрий Селюк: Гогуа уже забыл «Спартак» Агент дал интервью «Советскому спорту».

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Агент Дмитрий Селюк рассказал, как защитник «Тамбова» Седрик Гогуа отреагировал на гол в ворота «Спартака» (2:0) в матче третьего тура премьер-лиги.

«Я говорил с Гогуа после игры, – сказал Селюк в интервью «Советскому спорту». – «Спартак» он уже забыл, воскресенье провел за просмотром следующего соперника – «Арсенала». Так что никакой звездной болезни у Седрика не предвидится.

Зато возникает резонный вопрос: как такой защитник не провел ни одной минуты за «СКА-Хабаровск», куда я привез его еще в 2018-м? Сейчас вот Александр Григорян выпустил его в стартовом составе «Тамбова». Это был его дебют в РПЛ. А в Хабаровске парню вообще не давали играть!»

Полностью интервью с Селюком читайте в ближайшее время на сайте «Советского спорта».