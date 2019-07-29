Александр Ломовицкий: До конца еще не понимаю, кто что и как в «Арсенале»

Полузащитник «Арсенала» Александр Ломовицкий подвел итоги матча третьего тура премьер-лиги с «Ростовом» (2:3), в котором он дебютировал за команду.
«Очень жалко, что проиграли, – сказал 21-летний игрок в интервью клубной пресс-службе. – Знакомлюсь пока с ребятами и до конца еще не понимаю, кто что и как. Со временем, думаю, наладим.
Как оценить свой дебют? Неплохо, могу лучше. Надо еще привыкнуть к стилю, партнерам. Третий гол вообще ненужный пропустили. «Ростов» только вперед бил и за все зацепились».
Напомним, на прошлой неделе «Арсенал» взял Ломовицкого у «Спартака» в аренду до конца нынешнего сезона.
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