Александр Ломовицкий: До конца еще не понимаю, кто что и как в «Арсенале» Полузащитник дебютировал за команду в матче с «Ростовом».

Полузащитник «Арсенала» Александр Ломовицкий подвел итоги матча третьего тура премьер-лиги с «Ростовом» (2:3), в котором он дебютировал за команду.

«Очень жалко, что проиграли, – сказал 21-летний игрок в интервью клубной пресс-службе. – Знакомлюсь пока с ребятами и до конца еще не понимаю, кто что и как. Со временем, думаю, наладим.

Как оценить свой дебют? Неплохо, могу лучше. Надо еще привыкнуть к стилю, партнерам. Третий гол вообще ненужный пропустили. «Ростов» только вперед бил и за все зацепились».

Напомним, на прошлой неделе «Арсенал» взял Ломовицкого у «Спартака» в аренду до конца нынешнего сезона.