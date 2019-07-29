«Спартак» заплатит за Тила от 10 до 15 миллионов евро АЗ уже нашел замену игроку.

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Стало известна сумма возможного трансфера полузащитника АЗ Гуса Тила в «Спартак». Как сообщает 1Limburg, красно-белые готовы заплатить за 21-летнего голландца от 10 до 15 миллионов евро.

Отметим, что АЗ уже определился с заменой игроку. На место Тила клуба из Алкмара приобретет полузащитника «Фортуны Ситтард» Марка Димерса, который в прошлом сезоне забил семь голов и сделал семь результативных передач в 34 матчах чемпионата Голландии.

Напомним, ранее стало известно о том, что Тил, выступающий на позиции атакующего полузащитника, сообщил руководству АЗ о своем намерении перейти в «Спартак». За три года в первой команде клуба он забил 28 голов и сделал 11 результативных передач в 95 матчах.