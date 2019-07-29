Эвра завершил карьеру

Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра объявил о завершении карьеры.
«Моя игровая карьера официально завершена, – сказал 38-летний француз в интервью La Gazzetta dello Sport. – В 2013 году я начал обучение на получение тренерской лицензии категории B. Теперь намерен завершить его и продолжить учиться на категорию A. Если все сложится хорошо, через полтора года буду готов стать главным тренером».
Напомним, воспитанник «Пари Сен-Жермен» выступал за «Марсалу», «Монцу» (оба – Италия), «Ниццу», «Монако» (оба – Франция), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Марсель» (Франция) и «Вест Хэм» (Англия).
В составе манкунианцев Эвра стал пятикратным чемпионом Англии, трехкратным победителем Кубка лиги, пятикратным обладателем Суперкубка Англии, победителем Лиги чемпионов и Клубного чемпионата мира.
Вместе с «Ювентусом» он по два раза выиграл серию A и Кубок Италии, а также один раз – Суперкубок Италии. В «Монако» он стал обладателем Кубка французской лиги.
За сборную Франции защитник провел 81 матч.
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