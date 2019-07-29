«Барселона» хочет продлить контракт с Семеду - Советский спорт
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29 июля 2019 13:26ФутболЛипкин Антон

«Барселона» хочет продлить контракт с Семеду

На португальца претендует «Манчестер Сити».

«Барселона» намерена нынешним летом предложить новый контракт защитнику Нелсону Семеду, сообщает Sport.es.

Интерес к 25-летнему португальцу проявил в нынешнее межсезонье «Манчестер Сити», однако после обращения чемпионов Англии каталонцы просто сообщили им сумму отступных за игрока, которая составляет 100 миллионов евро. На этом переговоры прекратились.

Напомним, Семеду выступает за «Барселону» с 2017 года после перехода из «Бенфики». За это время он провел за команду 82 матча, в которых забил один гол и сделал пять результативных передач. Его действующее соглашение рассчитано еще на три сезона.

Ранее сообщалось об интересе к правому защитнику со стороны «Атлетико».

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