Дмитрий Черышев: У «Торпедо» хорошая команда, которая знает, что делает

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев высказался о победе над «Торпедо» (2:1) в матче пятого тура ФНЛ на стадионе «Нижний Новгород».
«У соперника очень хорошая команда, которая знает, что делает, – приводи слова Черышева официальный сайт лиги. – «Торпедо» использует пять защитников, быстро переходит из обороны в атаку.
Я сейчас очень доволен, никак не могу подобрать слова, потому что было много критики в наш адрес».
Напомним, «Нижний Новгород», до этого потерпевший три поражения в четырех турах, одержал первую победу в сезоне. Команда набрала четыре очка и поднялась на 15-е место в турнирной таблице.
В шестом туре 3 августа «Нижний Новгород» сыграет в гостях с «Чайкой» на «Ростов Арене».
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