Дмитрий Черышев: У «Торпедо» хорошая команда, которая знает, что делает - Советский спорт
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29 июля 2019 13:38ФутболЛипкин Антон

Дмитрий Черышев: У «Торпедо» хорошая команда, которая знает, что делает

«Нижний Новгород» обыграл «Торпедо», одержав первую победу в сезоне.

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев высказался о победе над «Торпедо» (2:1) в матче пятого тура ФНЛ на стадионе «Нижний Новгород».

«У соперника очень хорошая команда, которая знает, что делает, – приводи слова Черышева официальный сайт лиги. – «Торпедо» использует пять защитников, быстро переходит из обороны в атаку.

Я сейчас очень доволен, никак не могу подобрать слова, потому что было много критики в наш адрес».

Напомним, «Нижний Новгород», до этого потерпевший три поражения в четырех турах, одержал первую победу в сезоне. Команда набрала четыре очка и поднялась на 15-е место в турнирной таблице.

В шестом туре 3 августа «Нижний Новгород» сыграет в гостях с «Чайкой» на «Ростов Арене».

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