Филиппа в «Динамо» не будет - Советский спорт
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29 июля 2019 15:09ФутболКоноплев Александр

Филиппа в «Динамо» не будет

Звезда бундеслиги к нам не поедет.

Агент Гордон Стипич сообщил, что московское «Динамо» не обращалось по поводу трансфера его клиента – атакующего полузащитника дортмундской «Боруссии» Максимилиана Филиппа.

– Ведется много переговоров, но про «Динамо» я слышу впервые, – цитирует Стипича Sport24.

Контракт футболиста действует до 30 июня 2022 года. В прошлом сезоне 25-летний уроженец Берлина забил два мяча и сделал три результативные передачи в 23 играх за дортмундцев во всех турнирах. Филипп – чемпион Европы U21.

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