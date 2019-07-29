Филиппа в «Динамо» не будет

Олейник пошел на восьмой десяток. В Сан-Антонио он попробует задушить мощного нокаутера Сможет ли Алексей Олейник реабилитироваться за поражение в Санкт-Петербурге? Узнаем уже в это воскресенье.

«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не только Александра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.

Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.

Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем? Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.

Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения! Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера.

Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезоне Многие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.

Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцем В ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо.

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Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив) Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».

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Юрий Семин: VAR сыграл против «Локомотива», но не против футбола Главный тренер «Локомотива» прокомментировал минимальное поражение своей команды в столичном дерби с ЦСКА.

Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миром Новостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.