Филиппа в «Динамо» не будет

Агент Гордон Стипич сообщил, что московское «Динамо» не обращалось по поводу трансфера его клиента – атакующего полузащитника дортмундской «Боруссии» Максимилиана Филиппа.
– Ведется много переговоров, но про «Динамо» я слышу впервые, – цитирует Стипича Sport24.
Контракт футболиста действует до 30 июня 2022 года. В прошлом сезоне 25-летний уроженец Берлина забил два мяча и сделал три результативные передачи в 23 играх за дортмундцев во всех турнирах. Филипп – чемпион Европы U21.
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