Равиль Сабитов: Гончаренко понял, что Мурило – слабое место «Локомотива» - Советский спорт
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29 июля 2019 15:30ФутболКоноплев Александр

Равиль Сабитов: Гончаренко понял, что Мурило – слабое место «Локомотива»

А замены напрашивались раньше, считает эксперт.

Обладатель Кубка России в составе «Локомотива» Равиль Сабитов считает, что главный тренер железнодорожников Юрий Семин опоздал с заменами в матче третьего тура российской премьер-лиги против ЦСКА (0:1).

– В первом тайме свежее и быстрее был ЦСКА, во втором – «Локомотив». Во втором тайме ЦСКА играл на удержание счета и отдал инициативу железнодорожникам.

Тугарев усилил игру «Локомотива» за счет скорости, классного дриблинга и хорошей правой ноги. Думаю, выход Тугарева на поле напрашивался намного раньше, он бы мог изменить ход матча. Смолов тоже удачно вышел на замену.

В первом тайме Чалов играл больше против Мурило. Мне кажется, Гончаренко понял, что Мурило – слабое место соперника, и специально прикрепил к нему лучшего бомбардира прошлого чемпионата. Этот ход Гончаренко оправдал себя, поскольку Чалов заработал пенальти именно на Мурило, – приводит слова Сабитова «Евро-футбол.ру».

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