В «Зените» подтвердили информацию об интересе к форварду «Барселоны»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб ведет переговоры о трансфере форварда «Барселоны» Малкома. Сегодня испанские СМИ сообщили, что петербуржцы предложили за бразильца 40 миллионов евро. По словам менеджера, эта сумма сильно завышена.
– Мы действительно контактируем с «Барселоной» по поводу трансфера Малкома. Переговоры находятся в самой активной стадии. Однако ранее озвученную сумму в 40 млн евро далека от реальности, – приводит слова Медведева «Фонтанка».
Малком перешел в «Барселону» из «Бордо» за 41 миллион евро летом 2018 года. Сам футболист считает, что он не соответствует уровню каталонскому клубу.
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