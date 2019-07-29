В «Зените» подтвердили информацию об интересе к форварду «Барселоны» Но предлагается 40 миллионов евро.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб ведет переговоры о трансфере форварда «Барселоны» Малкома. Сегодня испанские СМИ сообщили, что петербуржцы предложили за бразильца 40 миллионов евро. По словам менеджера, эта сумма сильно завышена.

– Мы действительно контактируем с «Барселоной» по поводу трансфера Малкома. Переговоры находятся в самой активной стадии. Однако ранее озвученную сумму в 40 млн евро далека от реальности, – приводит слова Медведева «Фонтанка».

Малком перешел в «Барселону» из «Бордо» за 41 миллион евро летом 2018 года. Сам футболист считает, что он не соответствует уровню каталонскому клубу.