В «Зените» подтвердили информацию об интересе к форварду «Барселоны» - Советский спорт
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29 июля 2019 16:35ФутболКоноплев Александр

В «Зените» подтвердили информацию об интересе к форварду «Барселоны»

Но предлагается 40 миллионов евро.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб ведет переговоры о трансфере форварда «Барселоны» Малкома. Сегодня испанские СМИ сообщили, что петербуржцы предложили за бразильца 40 миллионов евро. По словам менеджера, эта сумма сильно завышена.

– Мы действительно контактируем с «Барселоной» по поводу трансфера Малкома. Переговоры находятся в самой активной стадии. Однако ранее озвученную сумму в 40 млн евро далека от реальности, – приводит слова Медведева «Фонтанка».

Малком перешел в «Барселону» из «Бордо» за 41 миллион евро летом 2018 года. Сам футболист считает, что он не соответствует уровню каталонскому клубу.

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