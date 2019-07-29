Халк советует Малкому переходить из «Барселоны» в «Зенит» Малком может стать шестым бразильцем в «Зените». Первым был Халк.

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал талантливым и перспективным футболиста «Барселоны» Малкоме.

Ранее испанские СМИ сообщили, что петербуржцы ведут переговоры о трансфере 22-летнего нападающего. Позже в «Зените» подтвердили эту информацию.

– Малком хоть и молодой игрок, но его талант и перспективы оцениваются очень высоко. У него было два успешных сезона в «Бордо». Также был сезон, хоть и не такой впечатляющий, в «Барселоне». «Зенит» не только обладает инфраструктурой на уровне ведущих европейских клубов, но и будет играть в Лиге чемпионов. Наши бывшие и нынешние иностранные игроки – Халк, Дуглас Сантос и Барриос – советовали ему наш клуб, – приводит слова Медведева «Чемпионат».

Также на футболиста претендуют «Арсенал», «Тоттенхэм» и дортмундская «Боруссия».