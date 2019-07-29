СМИ: Марселино близок к увольнению из «Валенсии» Черышева Марселино принес клубу Кубок Испании.

Главный тренер «Валенсии» Гарсия Тораль Марселино может быть уволен в ближайшее время. Как сообщает Marca, у специалиста конфликт с владельцем клуба Питером Лимом.

53-летний испанец возглавил валенсийцев в 2017 году. Весной 2019 он привел команду к победе в Кубке Испании.

Напомним, что за «летучих мышей» выступает полузащитник Денис Черышев. Ранее он работал с Марселино в «Вильярреале». Не исключено, что при новом тренере россиянин будет получать меньше игрового времени.