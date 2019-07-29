Карапузов станет одноклубником Черышева в «Валенсии»

В настоящий момент воспитанник «Локомотива» находится в Испании для прохождения медобследования. Предполагается, что Карапузов в предстоящем сезоне будет выступать за молодежный состав «Валенсии», однако контракт подпишет с главной командой. Таким образом, он может стать одноклубником Дениса Черышева, которого «летучие мыши» выкупили этим летом у «Вильярреала».
Напомним, что «Валенсия» заняла четвертое место в чемпионате Испании-2018/19 и завоевала право сыграть в групповом турнире Лиги чемпионов-2019/20.
У Карапузова имеется опыт участия в молодежной Лиге УЕФА в составе «Локомотива» (7 матчей и 1 гол в прошлом сезоне). Не исключено, что теперь он выступит в том же соревновании уже за молодежку «Валенсии».
В случае подписания контракта Карапузов станет четвертым российским легионером в истории испанского клуба – после Черышева, Валерия Карпина и Олега Саленко.
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