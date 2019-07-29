Карлиньос желает перейти в «Динамо», но думает над другими предложениями - Советский спорт
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29 июля 2019 20:15ФутболКоноплев Александр

Карлиньос желает перейти в «Динамо», но думает над другими предложениями

Тот случай, когда легионер сам хочет в Россию.

Бразильский полузащитник «Лугано» Карлиньос Жуниор ждал конкретики от московского «Динамо», однако бело-голубые в какой-то момент заморозили переговоры. Об этом сообщил агент футболиста Пауло Афонсо.

– Переговоров с «Локомотивом» нет. Нашим приоритетом было московское «Динамо». Игрок думал именно об этом клубе. Мы терпеливо ждали, но «Динамо» не продвигается дальше.

Я знаю, что Карлиньос был бы очень полезен в России. Он мог бы выступать в основе и приносить пользу любой команде премьер-лиги. Изначально «Динамо» было тотальным приоритетом, но сейчас мы прорабатываем и другие варианты. Если «Динамо» снова будет позиционировать себя в переговорах, безусловно, мы вернемся к этой опции, – приводит слова Афонсо «Чемпионат».

В минувшем сезоне Карлиньос провел 31 матч в чемпионате Швейцарии, в которых забил 13 голов.

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