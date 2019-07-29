Итальянский журналист: «Зенит» предложил пятилетний контракт Малкому Новые подробности.

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Журналист La Gazzetta dello Sport Николо Счира сообщил, что нападающий «Барселоны» Малком желает перейти в «Зенит». Самому футболисту предлагается контракт до 2024 года. «Барселона» желает получить за 22-летнего бразильца 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне Малком забил четыре мяча и сделал две передачи в 24 матчах во всех турнирах.