Итальянский журналист: «Зенит» предложил пятилетний контракт Малкому

Журналист La Gazzetta dello Sport Николо Счира сообщил, что нападающий «Барселоны» Малком желает перейти в «Зенит». Самому футболисту предлагается контракт до 2024 года. «Барселона» желает получить за 22-летнего бразильца 40 миллионов евро.
В минувшем сезоне Малком забил четыре мяча и сделал две передачи в 24 матчах во всех турнирах.
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