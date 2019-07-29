Бэйл не поехал с «Реалом» в Мюнхен на матч против «Тоттенхэма» Валлиец недоволен поведением руководства.

Форвард сборной Уэльса Гарет Бэйл отказался ехать с мадридским «Реалом» в Мюнхен на матч с «Тоттенхэмом» в рамках Audi Cup.

Как сообщает Daily Mail, 30-летний нападающий в ярости после срыва сделки по трансферу в китайский клуб.

Ранее сообщалось, что игрок, который был выставлен на продажу по решению Зинедина Зидана, договорился о переезде в суперлигу, где он будет получать 22 млн евро за сезон.

В последний момент президент «Реала» Флорентино Перес свернул переговоры, посчитав, что китайцы предлагают маленькие деньги за уход игрока.

По слухам, за ситуацией футболиста также следят «Бавария» и «Тоттенхэм».