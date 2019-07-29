Рашид Рахимов – о поражении от «Рубина»: Сами себе привозим

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал поражение от «Рубина» в гостевом матче 3-го тура РПЛ (0:1).
«Надо забивать. У нас были моменты в первом тайме. Нападающие били в руки вратарю или мимо ворот. Нужно реализовывать моменты, а мы сами привозим себе гол. Ошибка в центре поля – получили гол.
Ничто не предвещало результата 0:1 по второму тайму. Претензий нет по организации и самоотдаче. Сами себе привозим – отсюда поражение, нужно покрепче закрутить гайки», – цитирует специалиста «РИА Новости».
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