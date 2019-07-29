Игорь Корнеев: Сравнивать Малкома с тем же Халком преждевременно

– У вас был успешный опыт переговоров со звездами, поэтому вы можете предположить, какие аргументы приводит «Зенит», чтобы заполучить Малкома сейчас.
– Сравнивать Малкома с тем же Халком преждевременно, но главный аргумент на поверхности. «Зенит» – чемпион страны, соответственно уже является участником группового турнира Лиги чемпионов. Естественно, Малком будет железобетонным футболистом основы, и если очень сильно выступит в Лиге, то с нынешними ценами на европейском рынке легко может быть перепродан за 60-70 миллионов, допустим, в Англию, – сказал Корнеев в интервью «Советскому спорту».
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