Эдуардо Докампо: Забили «Ахмату» логичный гол и довели до победы

Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо дал комментарий клубной пресс-службе после победы над «Ахматом» в 3-м туре РПЛ (1:0).
«Мы делали то, что должны были делать на поле. Знали, что они будут играть в более оборонительный футбол. Начали хорошо, потом после своих ошибок допустили два-три момента у своих ворот. Затем, думаю, преимущество было у нас, забили логичный гол и довели до победы.
Здорово, что те, кто выходит со скамейки, усиливают игру. Это лишний раз подтверждает, что те, кто не выходит с первых минут, тоже являются важной частью команды. Они всегда должны быть сильными в психологическом плане, чтобы усилить игру, и это у нас получается», – заявил специалист.
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