Эдуардо Докампо: Забили «Ахмату» логичный гол и довели до победы - Советский спорт
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29 июля 2019 23:26ФутболГичунцев Артур

Эдуардо Докампо: Забили «Ахмату» логичный гол и довели до победы

Встреча прошла в Казани.

Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо дал комментарий клубной пресс-службе после победы над «Ахматом» в 3-м туре РПЛ (1:0).

«Мы делали то, что должны были делать на поле. Знали, что они будут играть в более оборонительный футбол. Начали хорошо, потом после своих ошибок допустили два-три момента у своих ворот. Затем, думаю, преимущество было у нас, забили логичный гол и довели до победы.

Здорово, что те, кто выходит со скамейки, усиливают игру. Это лишний раз подтверждает, что те, кто не выходит с первых минут, тоже являются важной частью команды. Они всегда должны быть сильными в психологическом плане, чтобы усилить игру, и это у нас получается», – заявил специалист.

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