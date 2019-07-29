Голкипер «Рубина»: Мы не давали «Ахмату» создавать моменты - Советский спорт
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29 июля 2019 23:51ФутболГичунцев Артур

Голкипер «Рубина»: Мы не давали «Ахмату» создавать моменты

Встреча прошла в Казани.

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин дал комментарий после домашней победы над «Ахматом» (1:0) в 3-м туре РПЛ.

«Хороший, содержательный матч. Мы играли высоко, не давали сопернику создавать моменты, за исключением двух шансов.

Мы хорошо контролировали мяч, играли вперед. В принципе, я доволен нашей игрой», – приводит слова голкипера агентство «Р-Спорт».

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