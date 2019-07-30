Роман Широков: Однажды «Спартак» сменил тренера по ходу сезона и стал чемпионом - Советский спорт
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30 июля 2019 00:50ФутболГичунцев Артур

Роман Широков: Однажды «Спартак» сменил тренера по ходу сезона и стал чемпионом

В 2017 году место Дмитрия Аленичева занял Массимо Каррера, который помог команде завоевать золото РПЛ.

Бывший полузащитник московского «Спартака» Роман Широков высказался об игре красно-белых под руководством Олега Кононова.

«Я не вижу, что хочет Кононов. Осенью – еще ладно, можно было говорить о том, что он только пришел, мало времени. Но потом была зима и вся весна. Хорошо, весной фрагментами еще была видна какая-то игра, но в первых трех матчах этого сезона я вообще не понимаю, во что он играет.

Есть ли смысл менять тренера на старте сезона? Однажды, сделав такое, они стали чемпионами. Может оказаться действенным, на фарт можно попробовать. Тогда Каррера уже был в системе клуба. Может, и сейчас в тренерском штабе есть кто-то, кем можно заменить Кононова», – с казал Широков в программе «8-16» на телеканале «Матч Премьер».

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