Павел Недвед: Предложения о продаже Дибалы есть

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед подтвердил слухи о возможном уходе нападающего Пауло Дибалы.
«Предложения есть, но мы ждем конкретных действий, чтобы принять окончательное решение», – приводит слова функционера Football Italia.
В минувшем сезоне 25-летний аргентинец провел во всех турнирах 42 матча, забил 10 голов и отдал 5 голевых передач.
Ранее его агент заявил, что футболист покинет «Ювентус», если тренерский штаб не сможет обещать ему место в стартовом составе.
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