Павел Недвед: Предложения о продаже Дибалы есть - Советский спорт
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30 июля 2019 01:15ФутболГичунцев Артур

Павел Недвед: Предложения о продаже Дибалы есть

Ранее сообщалось, что на игрока претендуют «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед подтвердил слухи о возможном уходе нападающего Пауло Дибалы.

«Предложения есть, но мы ждем конкретных действий, чтобы принять окончательное решение», – приводит слова функционера Football Italia.

В минувшем сезоне 25-летний аргентинец провел во всех турнирах 42 матча, забил 10 голов и отдал 5 голевых передач.

Ранее его агент заявил, что футболист покинет «Ювентус», если тренерский штаб не сможет обещать ему место в стартовом составе.

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