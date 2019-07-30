Гиорги Шелия: Гончаренко - сильнейший специалист, с которым я пересекался

– До «Тамбова» вы выступали за «Уфу», где тренировались под руководством Виктора Гончаренко и Сергея Семака. Хорошая школа?
– Считаю, мне вообще везет на тренеров. Сейчас очень интересно работать с Григоряном. И Гончаренко крайне позитивно повлиял на мою карьеру. Пожалуй, это вообще сильнейший специалист, с которым я пересекался.
О тренировках Семака тоже вспоминаю с удовольствием. Рад, что у Сергея Богдановича все получается в «Зените». Я, кстати, случайно оказался в гостинице с питерцами перед их матчем за Суперкубок России против «Локомотива». Мы пообщались. Там еще был Вильям де Оливейра, который ассистировал Семаку и в Уфе. В общем, знакомые мне лица. А вратаря «Зенита» Андрея Лунева я вообще считаю своим другом, - рассказал вратарь в интервью «Советскому спорту».
Напомним, что Шелия перешел в «Тамбов» из «Уфы» в январе 2019 года. Ранее воспитанник академии московского «Динамо» выступал за «Балтику», брянское «Динамо» и «Енисей».
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