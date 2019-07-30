Клинсманн может стать генеральным директором «Штутгарта»

По информации Bild, специалист в данный момент ведет переговоры с немецкой командой.
Ранее сообщалось, что Клинсманн является одним из кандидатов на пост главного тренера «Герты» в следующем сезоне.
Напомним, что Клинсманн имеет опыт работы со сборными Германии и США. Под его руководством немецкая команда стала третьей на чемпионате мира 2006 года, а американцы дошли до 1/8 финала мирового первенства в 2014 году.
Также Клинсманн выиграл со сборной США Золотой кубок КОНКАКАФ в 2013 году и занял четвертое место на Кубке Америки-2016.
В ноябре 2016 года после неудачного старта американской команды в финальном раунде отборочного турнира чемпионата мира-2018 в зоне КОНКАКАФ специалист был отправлен в отставку.
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