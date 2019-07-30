«ПСЖ» готов продать Неймара за 180 миллионов евро - Советский спорт
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30 июля 2019 10:25Футбол

«ПСЖ» готов продать Неймара за 180 миллионов евро

«ПСЖ» не планирует обсуждать варианты с обменом бразильского нападающего Неймара.

Как сообщает Sport.es,«ПСЖ» снизил первоначальные требования за переход 27-летнего нападающего и готов продать Неймара, если получит предложение на сумму 180 миллионов евро.

Как отмечает издание, руководство французского клуба отказалось рассматривать любые варианты обмена бразильца.

Напомним, что Неймар перешел в «ПСЖ» в 2017 году из «Барселоны», выкупив свой трансфер за 222 миллиона евро и став самым дорогим футболистом в истории.

Добавим, что бразилец ранее уведомил руководство «ПСЖ» о своем желании уйти из клуба. Сам нападающий собирается перейти в «Барселону», но руководство «ПСЖ» рассматривает и другие варианты.

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