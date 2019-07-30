В Англии с нового сезона вводятся временные удаления футболистов - Советский спорт
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30 июля 2019 10:33Футбол

В Англии с нового сезона вводятся временные удаления футболистов

Федерация футбола Англии приняла решение, что начиная с сезона-2019/20 в некоторых лигах страны будут применяться временные удаления футболистов.

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на официальный сайт организации, штрафные санкции в виде удаления на десять минут будут назначаться по усмотрению судей в качестве наказания за споры с арбитром и будут применяться ко всем уровням массового футбола.

Отмечается, что второе временное удаление в матче приведет к тому, что игрок снова отбудет десятиминутный штраф, после чего он не сможет снова присоединиться к игре, но команда сможет его заменить, если у нее остались замены.

Добавим, что нововведение будет использоваться до 5-й английской лиги, а также 5-й и ниже в женском футболе.

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